Covid nel Vibonese, a Filadelfia tamponi per chi ha avuto contatti con positivi

Preoccupa l’aumento dei contagi nel Vibonese. A Filadelfia in programma un drive-in speciale riservato a chi ha avuto contatti stretti con gli attuali positivi. «L’Amministrazione comunale -si legge in una nota del Comune – informa che alle ore 14:30 di domani pomeriggio 28 dicembre, sarà attiva la tenda per i tamponi drive-in, allestita dalla Asp di Vibo Valentia, presso il Palazzetto dello Sport, per sottoporre a tampone, previa prenotazione, soltanto chi ha avuto contatti diretti con i soggetti risultati positivi».

Per prenotarsi chiamare allo 0968.724122 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 349.5105461 indicando nome, cognome e numero telefonico. «Il Comune – si fa poi rilevare – segue con grandissima attenzione l’evolversi della situazione insieme alle forze dell’ordine preposte e terrà informati i cittadini di tutte le evoluzioni in essere. Si raccomanda di rispettare le regole e limitare al massimo gli spostamenti. Si ringraziano tutti i cittadini per la grande collaborazione che stanno dimostrando».

Quindi l’appello ai cittadini: «Ricordate che i contagi sono numeri ma corrispondono a delle persone, figli della nostra terra, che non hanno nessuna colpa, rispettateli sempre e dimostrategli vicinanza». Infine il vicino Comune di Polia, sempre tramite comunicazione social, ha invitato i residenti a sottoporsi a test in caso di contatto con persone risultate positive al virus.