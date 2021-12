Covid: in Calabria contagi alti, 24 ricoveri in più e 8 morti. Il dato nel Vibonese

Sono 484 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 6.245 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 7,75%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 8 decessi e 266 guarigioni. Brutte notizie sul fronte dei ricoveri: sono ben 24 in più in area medica. Nelle terapie intensive invece risultano occupati 5 posti di terapia intensiva in meno. [Continua in basso]

Contagi e morti di oggi

I contagi di oggi sono così divisi: 61 a Catanzaro, 10 a Cosenza, 0 a Crotone, 356 a Reggio Calabria e 57 a Vibo Valentia.

I morti sono relativi 1 a Catanzaro, 4 a Cosenza, 1 a Crotone e 2 a Reggio. [Continua in basso]

I casi per ogni provincia

Catanzaro: casi attivi 1.423 (51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.366 in isolamento domiciliare); 12.316 guariti, 175 deceduti.

Cosenza: casi attivi 3.631 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.532 in isolamento domiciliare); 28.465 guariti, 712 deceduti. [Continua in basso]

Crotone: casi attivi 550 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 532 in isolamento domiciliare); 9.206 guariti, 126 deceduti.

Reggio Calabria: casi attivi 4.375 (111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4.254 in isolamento domiciliare); 33.684 guariti, 454 deceduti.

Vibo Valentia: casi attivi 1.050 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1028 in isolamento domiciliare); 7.601 guariti, 114 deceduti.

L’Asp di Cosenza comunica che oggi «si registrano 14 nuovi casi, il numero complessivo dei casi è incrementato di 10 unità e non di 14 in quanto quattro pazienti sono stati trasferiti il 18 dicembre scorso dal Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera di Cosenza al reparto di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e ne è stata data comunicazione dalla Azienda ospedaliera di Cosenza solo in data odierna».