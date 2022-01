Accordo tra il commissario Figliuolo e le farmacie: mascherine ffp2 a 75 centesimi

Intanto si va verso il Super green pass lavoro nel pubblico e nel privato ma non sarà invece sul tavolo del Consiglio dei ministri l'obbligo vaccinale per tutti

La Struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di mascherine ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una. L’intesa con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei farmacisti.

Super green pass a lavoro

Intanto si va verso il Super green pass lavoro nel pubblico e nel privato, ma non sarà invece sul tavolo l’obbligo vaccinale per tutti, a partire dai 18 anni in su, nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in settimana, forse già mercoledì. La stretta arriverà quindi solo per il mondo del lavoro e in queste ore, ai piani alti del governo, si ragiona su come procedere.

L’obbligo di passaporto vaccinale rafforzato – dunque solo per guariti dal Covid o vaccinati, tenendo fuori chi può certificare l’assenza del virus con il solo esito di un tampone negativo – al momento è già pronto per i dipendenti della Pubblica amministrazione che mancano all’appello: una platea di circa 950mila lavoratori, considerando che per le forze dell’ordine, per la scuola e il mondo della sanità l’obbligo è già realtà.