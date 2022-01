Covid: contagi ancora alti a Vibo Valentia, 448 nuovi casi e due morti

Sono 1686 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 10.363 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta dunque al 16,27%. Sono i dati che emergono dal bollettino odierno della Regione. Nell’ultima giornata registrati anche 7 morti e 739 guarigioni. Significativo l’aumento dei ricoveri: 15 in più nei reparti ordinari e 2 in più in terapia intensiva.

Covid Calabria, i nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 247 a Catanzaro, 324 a Cosenza, 47 a Crotone, 618 a Reggio Calabria, 448 a Vibo Valentia e 2 da altra regione. I morti sono 2 di Catanzaro, 2 di Crotone, 1 di Reggio e 2 di Vibo.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.959 (80 in reparto, 14 in terapia intensiva, 3.865 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.111 (12.932 guariti, 179 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.464 (109 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.347 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.599 (28.853 guariti, 746 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.366 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.132 (9.999 guariti, 133 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.024 (155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 9.857 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.907 (36.429 guariti, 478 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 5.638 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.628 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.384 (8.259 guariti, 125 deceduti).