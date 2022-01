Covid, a Limbadi giornata di vaccinazioni dedicata a bambini e ragazzi

Continua nel Vibonese la campagna di vaccinazione contro il Covid dedicata ai più piccoli. Questo pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 18, le somministrazioni saranno effettuate anche a Limbadi. Per l’occasione Villa Cafaro, in via Davide Muzzupappa, si trasformerà infatti in un hub vaccinale. Non solo per la fascia 5-11 anni, ma anche per quella che va dai 12 ai 18 anni. In particolare, per evitare assembramenti – informa l’amministrazione comunale -, saranno seguiti i seguenti orari: bambini dai 5 agli 11 anni dalle ore 14:30 alle ore 16:30; ragazzi dai 12 ai 18 anni dalle ore 16:30 alle ore 18:00.



Il comune guidato dal sindaco Pantaleone Mercuri solo ora sembra veder finalmente scendere la curva dei contagi. Dopo il duro periodo natalizio, quando i casi avevano sfiorato le 120 unità, si assiste ora a una decrescita: secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’amministrazione comunale i positivi sono 88, concentrati soprattutto a Limbadi centro (50) e a Caroni (25) – Mandaradoni ne conta 3, Motta Filocastro 2 e San Nicola De Legistis 8.

Vietato però abbassare la guardia: nello screening effettuato domenica in vista del rientro a scuola di lunedì, sono state infatti rilevate 5 nuove positività tra gli alunni. Da qui l’invito a vaccinare contro il virus anche i più piccoli.