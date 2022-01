Covid, in Calabria 2.785 contagi e 14 morti: ecco i dati del Vibonese

Ancora tanti contagi in Calabria: nell’ultima giornata sono 2.785 i nuovi casi, a fronte di 15.230 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 18,29%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che riporta anche di 14 morti e 1.660 guarigioni. Scendono i ricoveri in area medica (-4), mentre in terapia intensiva c’è un nuovo ingresso. [Continua in basso]

I nuovi casi

I contagi di oggi si dividono così: 325 a Catanzaro, 281 a Cosenza, 188 a Crotone, 1667 a Reggio Calabria, 322 a Vibo Valentia, 2 da fuori regione.

I morti riguardano 2 Catanzaro, 5 Cosenza, 1 Crotone, 5 Reggio e 1 Vibo.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5.761 (68 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.682 in isolamento domiciliare); 14.649 guariti, 191 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 9.951 (135 in reparto, 8 in terapia intensiva, 9808 in isolamento domiciliare); 30.124 guariti, 778 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2.765 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.735 in isolamento domiciliare); 11.331 guariti, 139 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 13.071 (180 in reparto, 15 in terapia intensiva, 12.876 in isolamento domiciliare); 45.752 guariti, 515 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 8.260 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.240 in isolamento domiciliare); 9.257 guariti, 133 deceduti.



