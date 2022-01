Il Covid entra in classe, a Polia scuole chiuse per dieci giorni

La scuola dell’infanzia e quella primaria di Polia resteranno chiuse da oggi, 20 gennaio, fino a sabato 29. E’ quanto disposto con un’ordinanza dal sindaco, Luca Alessandro, al fine di contenere i contagi da Covid-19 nel piccolo comune dell’entroterra vibonese. Attualmente i positivi in paese sono 13.

Alcuni casi sono stati rilevati proprio all’interno della scuola primaria e, a tal proposito, nella giornata di ieri è stato effettuato un drive-in dedicato ad alunni, maestre e personale Ata. In particolare vi sono due positivi nella pluriclasse I-II-III-IV-V: ragion per cui la dirigente scolastica, Maria Viscone, ha disposto per la stessa la didattica a distanza per dieci giorni – così come prevedono le nuove regole per la gestione dei casi di positività a scuola. Un provvedimento di cui ha prontamente tenuto conto il sindaco, che ha quindi deciso di chiudere anche la scuola dell’infanzia.