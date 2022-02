Vibo, in Radiologia «grave carenza di organico»: l’Asp cerca ancora medici

C’è già un concorso in itinere, per il quale sono stati ammessi 26 candidati, ma non si può più aspettare: il personale serve subito

«Grave carenza di organico». Lo scrive nero su bianco l’Asp di Vibo Valentia riguardo la struttura complessa di Radiologia dell’ospedale cittadino. Medici a un passo dalla pensione o già collocati a riposo, il ricorso alle prestazioni aggiuntive per chi è ancora in servizio al fine di garantire il regolare servizio e un concorso in fase di espletamento per coprire tre posti a tempo indeterminato: questo il quadro in atto nel reparto. [Continua in basso]



Non ci si può permettere, però, evidentemente, di aspettare che il concorso – indetto a ottobre scorso – sia portato a compimento: il personale serve subito. E così, per coprire quei tre posti nel tempo necessario a espletare le suddette procedure concorsuali, l’Asp di Vibo Valentia ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per il reclutamento di tre specialisti, che verranno impiegati appunto a tempo determinato (sei mesi eventualmente prorogabili, fino all’assunzione dei tre medici a tempo indeterminato). L’Azienda sanitaria parla di «estrema urgenza», tant’è che i termini per presentare domanda sono fissati in cinque giorni e si procederà alla selezione per soli titoli.

Come detto, già nei giorni scorsi si è deciso di fare ricorso alle prestazioni aggiuntive dei medici in servizio, per far sì che proseguano regolarmente le attività in reparto. Una misura adottata anche in altri reparti – Pronto soccorso, Rianimazione e Cardiologia – e che in Radiologia si è resa necessaria dal momento che il pensionamento del direttore e le ferie residue di altri due dottori, prossimi anche loro alla pensione, avevano determinato «l’impossibilità di assicurare la regolare turnistica e l’erogazione dei servizi al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza».

Per quanto riguarda il concorso indetto a ottobre, invece, a che punto siamo? Poche settimane fa – il 20 gennaio – l’Asp ha proceduto all’ammissione di 26 candidati, quasi tutti specializzandi al terzo o al quarto anno. Previste ora tre prove d’esame: scritta, pratica e orale. Intanto, un decreto del commissario ad acta della sanità calabrese Roberto Occhiuto ha previsto l’arrivo negli ospedali vibonesi di tre nuove tac, un nuovo mammografo, una nuova risonanza e il potenziamento di una già esistente. In tutto saranno spesi più di quattro milioni di euro, ma la domanda sorge spontanea: nei reparti di Radiologia ci sarà il personale tecnico e sanitario per usarli? Per ora, a quanto pare, manca anche per «garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea)».