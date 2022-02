Covid: 1683 i nuovi casi in Calabria, i dati nel Vibonese

Sono 1.683 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 9.912 tamponi effettuati (tasso di positività 16.98). È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 10 decessi e 1.397 guariti. Calano i ricoveri nei reparti ordinari (-1), mentre aumentano nelle terapie intensive (+3).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 175, Cosenza 157, Crotone 220, Reggio Calabria 1099, Vibo Valentia 31 e altra regione o stato estero 1.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.848 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.543 (19.329 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11.156 (134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 11.014 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.768 (31.917 guariti, 851 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.805 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.240 (16.069 guariti, 171 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.168 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.049 in isolamento domiciliare); casi chiusi 64.688 (64.083 guariti, 605 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.313 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.295 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.517 (10.371 guariti, 146 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica 158 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.