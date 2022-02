Covid: 29 i nuovi positivi nel Vibonese, i casi salgono a 13381

Sono 1.226 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 7.161 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 17,12%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 5 morti e 1.077 guarigioni. Aumentano i ricoveri: sono 3 in area medica e 3 in terapia intensiva.

La situazione nelle cinque province calabresi

I nuovi casi sono così suddivisi: 95 a Catanzaro, 81 a Cosenza, 99 a Crotone, 921 a Reggio Calabria, 29 a Vibo Valentia e 1 da altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5909 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21631 (21412 guariti, 219 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11540 (122 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33360 (32487 guariti, 873 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2867 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17662 (17485 guariti, 177 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14954 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 14854 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69372 (68760 guariti, 612 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13381 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10987 (10838 guariti, 149 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione a domicilio oggi è compreso un caso in precedenza comunicato tra i residenti».