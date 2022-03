Covid, in Calabria 1327 casi e 7 decessi: calano i contagi nel Vibonese

Sono 1.327 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 7.366 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 18,02%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.203 guarigioni e 7 morti. Aumentano i ricoveri in area medica (+3), mentre calano in terapia intensiva (-1).

La situazione nelle cinque province

I nuovi casi sono così suddivisi: 184 a Catanzaro, 492 a Cosenza, 20 a Crotone, 627 a Reggio Calabria e 3 a Vibo Valentia, 1 in Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.336 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.167 (24.934 guariti, 233 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 14.860 (89 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.355 (34.443 guariti, 912 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.330 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.301 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.572 (19.388 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11.481 (93 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.383 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83.502 (82.862 guariti, 640 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.362 (14.209 guariti, 153 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 493 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.