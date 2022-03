Covid, in Calabria contagi ancora alti e ricoveri in salita: i dati nel Vibonese

Ancora alti i contagi da Covid-19 in Calabria, ma comunque stabili: nelle ultime ventiquattro ore sono 2.920 i casi registrati (ieri erano stati 2.984), a fronte di 13.946 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 20,94%. È quanto emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione. Vi sono anche due morti (uno a Catanzaro e uno a Crotone) e 1.131 guarigioni (spalmati tra tutte le province tranne che a Vibo). Sul fronte ricoveri, se ne registrano 6 in più area medica e uno in meno in terapia intensiva. [Continua in basso]

Covid Calabria, i nuovi contagi

I contagi di oggi sono così suddivisi: 388 a Catanzaro, 986 a Cosenza, 344 a Crotone, 1003 a Reggio Calabria, 182 a Vibo Valentia e 17 da altra regione o Stato estero.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5418 (69 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5344 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28334 (28089 guariti, 245 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23969 (115 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23853 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37464 (36518 guariti, 946 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4603 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4575 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22310 (22117 guariti, 193 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13163 (135 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13020 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94291 (93627 guariti, 664 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 14784 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio”. L’Asp di Catanzaro comunica: “Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio”. L’Asp di Crotone comunica: “Dei 345 casi confermati in data odierna 1 è un migrante ospite del Cara di Isola di Capo Rizzuto”.

LEGGI ANCHE: Covid: a Zaccanopoli ancora scuole chiuse, la situazione negli altri comuni vibonesi

Covid: la Calabria passa in zona bianca, ma i contagi restano i più alti di sempre