Covid, in Calabria ricoveri in calo ma ancora tanti casi: nuova vittima nel Vibonese

Sono 2.326 i nuovi contagi in Calabria, a fronte di 11.408 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 20,39%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2.528 guarigioni (solo 34 a Vibo) e 8 morti. Scendono ancora i ricoveri: sono -4 nei reparti ordinari e -3 in terapia intensiva. [Continua in basso]

Nuovi contagi e morti in Calabria

I nuovi casi in Calabria sono così distribuiti: Catanzaro 566, Cosenza 749, Crotone 206, Reggio Calabria 593, Vibo Valentia 202, altra regione o Stato estero 10.

I morti sono relativi 1 a Vibo, 4 a Catanzaro, 1 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 a Reggio.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7.239 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 7.148 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.979 (34.720 guariti, 259 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 37.718 (118 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.596 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.641 (38.641 guariti, 1000 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4.899 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.882 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.402 (27.194 guariti, 208 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.070 (109 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.958 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.296 (11.1581 guariti, 715 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17.520 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.572 (17.410 guariti, 162 deceduti).

LEGGI ANCHE: Covid, Vibo tra le 21 province italiane con incidenza superiore a mille casi

Covid, in Calabria spunta una nuova variante: isolata per la prima volta in Italia

Coronavirus: oltre 500 casi a Vibo e 900 a Pizzo, stabili i ricoveri in ospedale