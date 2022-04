Covid Calabria, 1431 casi e 13 morti nel bollettino: contagi in lieve aumento nel Vibonese

Sono 1.431 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 6.627 tamponi. I morti sono stati 13 di cui 1 a Catanzaro, 10 Cosenza, 1 Crotone, 1 Reggio Calabria. +7 i ricoveri in reparto, -3 in terapia intensiva. Tasso di positività al 21,59%. I nuovi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 221, Cosenza 404, Crotone 222, Reggio 364, Vibo 213, altra regione 7. Ieri nel Vibonese i casi erano stati 152, in Calabria 1.619. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.774.457 (+6.627). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 320.874 (+1.431) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 7.294 (84 in reparto, 10 in terapia intensiva, 7200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36661 (36396 guariti, 265 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 411 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione. Inoltre specifica che “Oggi si registrano 410 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 411 unità e non di 410 in quanto è stato registrato il decesso di un paziente ricoverato in T.I. Aopc ed in precedenza in carico all’Asp di Catanzaro; Dei 10 decessi comunicati oggi, 1 è avvenuto in T.I. Aopc 1 in T.I. Aocs , 4 in altri reparti Aocs e 4 sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 21/02/2022, l’08/03/2022, l’08/04/2022 ed il 09/04/2022.