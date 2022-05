Covid, in Calabria 1.246 contagi e calo dei ricoveri: i dati del Vibonese

Sono 1.246 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.456 tamponi e con un tasso di positività al 19,30%. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi – 1 a Catanzaro e 1 a Cosenza. Sono 1.723 le guarigioni. Giù i ricoveri: -16 in reparto e -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 411, Cosenza 512, Crotone 44, Reggio Calabria 232, Vibo Valentia 41, altra regione o stato estero 6.

La situazione provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 7401 (84 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46017 (45734 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 46669 (62 in reparto, 4 in terapia intensiva, 46603 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45076 (44014 guariti, 1062 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3287 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3271 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33422 (33202 guariti, 220 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7793 (75 in reparto, 3 in terapia intensiva, 7715 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128598 (127841 guariti, 757 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18296 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18278 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20120 (19950 guariti, 170 deceduti).