Covid, in Calabria tanti guariti ma ancora 5 morti: i dati del Vibonese

Sono 1.594 i nuovi casi positivi al Covid, a fronte di 8.182 tamponi analizzati. Scende il tasso di positività: oggi è al 19,48% (ieri era al 22.14%). Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 5 decessi (3 a Catanzaro, 1 a Cosenza e 1 a Reggio) e 3.404 guarigioni. Sul fronte ricoveri: nessun cambiamento nelle terapie intensive, mentre nei reparti vi sono 6 posti letto occupati in più. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 401 a Catanzaro, 497 a Cosenza, 185 a Crotone, 422 a Reggio, 81 a Vibo e 8 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7.059 (82 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.965 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47.601 (47.314 guariti, 287 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 44.430 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44.353 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.846 (47.783 guariti, 1.063 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.112 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.094 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.245 (34.023 guariti, 222 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.610 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 129.976 (129211 guariti, 765 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.003 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.985 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.590 (20.420 guariti, 170 deceduti).