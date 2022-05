Medici e infermieri senza indennità Covid, nuovo decreto della Regione Calabria

di Luana Costa



Si consuma – a distanza di cinque mesi dal precedente atto – un nuovo passaggio che dovrebbe portare la Cittadella a liquidare le indennità agli eroi del covid. Il condizionale resta d’obbligo dal momento che la Calabria è ancora l’unica regione a non aver erogato ai sanitari il compenso aggiuntivo “una tantum” per premiarli del particolare impegno profuso nei reparti durante l’emergenza pandemica. [Continua in basso]

I fondi del 2020

Il Governo stanziò le risorse da destinare alle Regioni, infatti, nel marzo del 2020 ma il personale sanitario calabrese non ha ancora ricevuto un euro nonostante i due anni trascorsi nelle trincee dei reparti covid e l’intervenuta, nel frattempo, cessazione dello stato d’emergenza. E dopo il decreto di dicembre il commissario ad acta, Roberto Occhiuto, ne vara un secondo, più recente e firmato il 5 maggio scorso, con cui si chiede nuovamente alle aziende sanitarie e ospedaliere la rendicontazione delle attività svolte dal personale impegnato nei reparti e si approvano le linee guida per consentire agli enti del servizio sanitario di accedere al finanziamento.

La burocrazia

Una procedura in due step tutt’altro che snella. Il nuovo dca detta, infatti, il nuovo iter da seguire, decisamente più complesso poiché le risorse da corrispondere agli eroi del covid sono in parte reperite attraverso le linee di finanziamento comunitarie. I fondi inizialmente stanziati dal Governo – con il decreto legge 18/2020 e il successivo 34/2020 – non erano infatti sufficienti sulla base dei criteri stabiliti e frutto di un accordo sottoscritto nel luglio del 2020 tra l’allora delegato del soggetto attuatore per l’emergenza covid, Antonio Belcastro, e le organizzazioni sindacali. [Continua in basso]