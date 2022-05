Covid, in Calabria calo dei contagi ma con pochi tamponi: i dati del Vibonese

Sono 694 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 3.770 tamponi effettuati e con un tasso di positività al 18,41% (ieri era al 17,49%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2 decessi (entrambi a Cosenza) e 1.217 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +4 in reparto e -1 in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono così distribuiti: 96 a Catanzaro, 269 a Cosenza, 187 a Crotone, 123 a Reggio Calabria, 15 a Vibo Valentia e 4 da altra regione. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.609 (68 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6.534 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49.542 (49.250 guariti, 292 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 41.084 (70 in reparto, 2 in terapia intensiva, 41.012 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.505 (53.435 guariti, 1070 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.772 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.282 (35.057 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5.775 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.716 in isolamento domiciliare); casi chiusi 133.140 (132.371 guariti, 769 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17.556 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.538 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.355 (21.185 guariti, 170 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 273 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.

