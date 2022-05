Covid, in Calabria oltre 3mila guariti ma ancora 5 morti: i dati del Vibonese

Sono 763 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 4.976 tamponi e con un tasso di positività al 15,33%. Emerge dal bollettino odierno della Regione che registra anche 5 decessi (2 Catanzaro, 1 Cosenza, 1 Crotone e 1 Reggio Calabria) e ben 3.434 guarigioni (859 nel Vibonese). Per quanto riguarda i ricoveri, sono -11 ricoveri nei reparti ordinari e +1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +149, Cosenza +264, Crotone +117, Reggio Calabria +196, Vibo Valentia +29, altra regione +8.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4.304 (50 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.250 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.360 (55.056 guariti, 304 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 28.343 (56 in reparto, 4 in terapia intensiva, 28.283 in isolamento domiciliare); casi chiusi 72.896 (71.798 guariti, 1098 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.850 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.834 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.482 (38.252 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3.817 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 138.818 (138.042 guariti, 776 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 6.460 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6.450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.111 (32.940 guariti, 171 deceduti).