Postazione 118 a Pernocari, il sindaco Petrolo all’Asp: «Non siamo un paese sperduto»

Prima il trasferimento della postazione del 118 dall'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia a Pernocari, in una struttura messa a disposizione dal Comune di Rombiolo. Poi, dopo proteste da parte degli operatori, il passo indietro da parte dell'Asp di Vibo Valentia. Ma "il balletto" del servizio di emergenza continua ad alimentare il dibattito. In queste ore, tramite una lettera aperta indirizzata al commissario dell'Asl, è intervenuto il sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo. Il primo cittadino scrive: «La vicenda del mancato trasferimento di alcune unità del 118 a Pernocari, personalmente l'avrei sotterrata con una risata. Quale sindaco di una comunità che merita attenzione e rispetto sono obbligato a fare le rimostranze e pretendere dei chiarimenti in merito».

La sede dell’Asp di Vibo Valentia

I cittadini di Rombiolo e dell’intera area del Poro, attraverso il sottoscritto e gli altri sindaci, hanno evidenziato in più riprese – rimarca – la carenza strutturale di servizi sanitari nell’intero territorio a partire dall’assenza dell’assistenza pediatrica di base. Nell’ultima conferenza dei sindaci alla quale lei ha partecipato unitamente a tutti i consiglieri regionali del Vibonese, è stata condivisa la gravità della sanità nel vibonese e le forti lacune del piano aziendale predisposto dal Commissario che l’ha preceduta. Nella stessa seduta, tutti gli intervenuti hanno auspicato, oltre che interventi di ampio respiro, alcuni interventi correttivi al detto piano aziendale».

La postazione 118 tra Mesiano e Pernocari

Ebbene, in tale contesto «il presidente della Commissione sanità Comito – aggiunge Petrolo – ha ipotizzato alcuni interventi di prospettiva ed altri immediati e tra i servizi territoriali ha indicato l’allocazione di una postazione del 118 tra Mesiano e Pernocari. Nessuno ha avuto nulla da eccepire ed il sottoscritto, per spirito di servizio verso il territorio, si è messo a disposizione per fornire i locali. Il prosieguo – sottolinea il sindaco – l’ha gestito l’Asp in piena autonomia».