Covid, in Calabria nessun decesso: 802 nuovi casi. Il dato nel Vibonese

Sono 802 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 4.817 tamponi analizzati e con un tasso di positività che scende al 16,65% (ieri era al 15,13%). Nessun decesso nel bollettino odierno emanato della Regione e 1.274 guarigioni. Tre ricoveri in meno in area medica mentre aumentano nelle terapie intensive (+1).

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 179 a Catanzaro, 226 a Cosenza, 65 a Crotone, 268 a Reggio Calabria, 54 a Vibo Valentia e 10 da altra regione.

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 3.689 (42 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.645 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.750 (57.435 guariti, 315 deceduti).

Cosenza: casi attivi 240.00 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23.954 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.635 (78.525 guariti, 1110 deceduti).

Crotone: casi attivi 1001 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 982 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40227 (39995 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.869 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142.001 (141.220 guariti, 781 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.129 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.121 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.730 (38.558 guariti, 172 deceduti).