Emergenza Covid, Calabria con uno degli Rt più alti: dati al 66% in una settimana

di Francesco Rende



Se già durante la settimana, dall’analisi dei dati diffusi nei bollettini giornalieri, era parsa chiara una recrudescenza del virus, a certificarlo sono i dati del monitoraggio settimanale che impongono cautela e attenzione: il Covid corre in Calabria, anche e soprattutto grazie alla maggiore contagiosità di Omicron BA.5 e all’allentamento delle misure di sicurezza. I dati diffusi, però, impongono di utilizzare maggiore cautela, in particolar modo per chi ancora non ha avuto l’infezione: sono tanti in questi giorni i casi di prime infezioni che vengono registrati dalle autorità sanitarie. [Continua in basso]

Covid, cresce l’RT in Calabria: Reggio la provincia con i dati peggiori

Andiamo ai numeri, allora: secondo i dati diffusi nella giornata di oggi, l’Rt è sopra la soglia d’allarme di 1 in tutta Italia. Non fa eccezione la Calabria, che presenta però dei picchi provinciali molto preoccupanti: la provincia di Reggio Calabria registra un indice Rt di addirittura l’1,6%, mostrando dunque una replicabilità e diffusione del virus molto alta in Calabria. Nella settimana dal 15 al 21 giugno, i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono ben 1833, con un incremento percentuale del 132%. Profondo rosso anche per Cosenza, che ha un RT dell’1,4% con un incremento percentuale del 71% e più di duemila casi attivi ogni centomila abitanti. Incrementi anche a Catanzaro e Crotone, anche se più contenuti (rispettivamente di 39 e 15 punti percentuali, mentre è in controtendenza la provincia di Vibo Valentia, che migliora i suoi indici con una discesa dei nuovi positivi nell’ultima settimana.

Covid, aumentano i contagi: quasi raddoppiati rispetto alla scorsa settimana

L’aumento dell’RT si rileva, in maniera estremamente semplice, anche dall’aumento dei nuovi casi assoluti: negli ultimi sette giorni, dopo settimane di cali continui, i nuovi casi di Covid sono addirittura raddoppiati. Basta guardare il grafico (fornito dal progetto COVIDA di Francesco Branda, Phd student in ICT dell’Università della Calabria) per avere una chiara rappresentazione della nuova crescita dei casi. Dopo i picchi di marzo e maggio, i casi sono continuamente calati fino ad arrivare i nuovi aumenti di questa settimana: in sette giorni abbiamo assistito ad un vero e proprio raddoppio, trascinato verso l’alto dalle province di Reggio Calabria e Cosenza che hanno registrato importantissimi aumenti in questa settimana. [Continua in basso]