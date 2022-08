Occhiuto: «Ho assunto i medici cubani per non chiudere gli ospedali»

Il presidente della Regione risponde alle critiche giunte nelle ultime ore: «Sono pronto a incontrarli e ad assumere professionisti calabresi e italiani, ma ai bandi per adesso non partecipa nessuno»

«Leggo con molta attenzione i commenti in merito all’accordo di cooperazione che la Regione Calabria ha siglato con il governo cubano per la fornitura di servizi medici e sanitari». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che risponde alle critiche sui medici cubani che verranno impiegati in Calabria giunte dai sindacati dei medici. «In queste ore sto ricevendo tantissimi attestati di stima e condivisione per questa iniziativa – l’intesa con il Paese caraibico è stata possibile anche grazie alla collaborazione con il ministero della Salute -, la comprensione per il momento e la situazione che stiamo vivendo del presidente Fnom Filippo Anelli, la richiesta di un incontro da parte dei rappresentanti sindacali calabresi – con i quali sarò felice di confrontarmi, come spesso ho fatto in questi primi mesi del mio mandato -, e poi persino le opposizioni in Consiglio regionale, che ben conoscono la nostra realtà, non hanno potuto attaccare frontalmente l’arrivo di nuovi medici per supportare il nostro sistema sanitario: “Ben vengano i medici cubani per tamponare le emergenze”, si legge nella prima riga di una dichiarazione firmata dai consiglieri del Pd». [Continua in basso]

«Allo stesso tempo – continua Occhiuto – ho ricevuto alcune critiche, soprattutto da parte dell’Ordine dei medici di alcune province della Calabria e da alcune associazioni di categoria dei sanitari. Anche nei loro confronti utilizzerò lo stesso approccio attuato con i sindacati: sono pronto ad incontrali e a confrontarmi».

«Ribadisco quanto dichiarato ieri. Qui nessuno vuole mettere da parte i medici italiani o calabresi. Anzi, siamo pronti ad assumerli, e a tempo indeterminato. Ma nel nostro Paese e in Calabria in particolare, in questo momento, c’è un’oggettiva difficoltà a reperire e ad assumere medici. La Regione ha fatto bandi e manifestazioni di interesse, e tutti sono andati deserti».