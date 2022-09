Neuropsichiatria infantile: Codacons Vibo e Articolo 32 plaudono a Lo Schiavo

Il Codacons e Articolo32 prendono atto «dell’importante e concreta presa di posizione del consigliere regionale, Antonio Lo Schiavo che, con una documentata, attuale e perentoria interrogazione a risposta scritta ha chiesto formalmente al presidente della Regione Calabria le azioni che l’amministrazione intende intraprendere per far fronte a quella che è una vera e propria piaga regionale: la migrazione sanitaria in età pediatrica e lo stato di abbandono in cui vivono le famiglie».



Una battaglia, quella sulla sanità pediatrica, che – afferma il referente provinciale del Codacons Claudio Cricenti – «Codacons e Articolo 32 stanno portando avanti per dare sostegno a quelle famiglie che quotidianamente cercano di far fronte a bisogni e problematiche dei propri bambini, scontrandosi in Calabria con ostacoli e problemi di ogni tipo. Attendiamo ora che la presidenza della Regione Calabria risponda all’interrogazione scritta avanzata dal consigliere regionale Lo Schiavo e illustri soluzioni immediate e definitive idonee ad assicurare a tutti i bambini con patologie neurologiche e neuropsichiatriche una presa in cura ed una presa in carico effettiva, sia dal punto di vista degli accertamenti, che dei controlli, ma anche della ricerca scientifica e dell’assistenza riabilitativa e socio assistenziale».

