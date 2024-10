Disagi Farmacia territoriale, dopo la protesta della paziente pronta a incatenarsi Mammoliti interroga Occhiuto: «Situazione non più tollerabile»

Sui disagi relativi al servizio di Farmacia territoriale, tornati alla ribalta dopo la denuncia dalle pagine de Il Vibonese di una paziente pronta ad incatenarsi davanti all’Asp per ottenere i farmaci a lei indispensabili, il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti, ha nuovamente interrogato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. Un’interrogazione «a risposta immediata – ha fatto sapere in una nota Mammoliti – per conoscere gli interventi da adottare per fronteggiare l’emergenza». Per il consigliere, «il malfunzionamento nella distribuzione dei farmaci salvavita, da parte della farmacia territoriale vibonese non fa altro che peggiorare».

Già l’anno scorso, «con il consigliere Lo Schiavo – ha aggiunto Mammoliti – abbiamo ritenuto necessario presentare un’interrogazione per segnalare queste disfunzioni, ma ad oggi la situazione, nonostante il nuovo sistema di fornitura preveda che i farmaci salvavita possano essere consegnati solo dopo una prenotazione telefonica o tramite email, sembra peggiorata al punto di dover leggere sulla stampa disavventure come quella capitata a una donna vibonese che si è trovata a dover minacciare gesti eclatanti per vedersi riconosciuto il diritto al farmaco salvavita necessario per la sua patologia. Situazioni come questa – ha sottolineato il consigliere nella nota – non sono rare e non sono più tollerabili».

E per tali ragioni, lo stesso Mammoliti ha «ritenuto necessario presentare l’ennesima interrogazione, per capire quali iniziative il presidente della giunta, nella sua funzione di commissario ad acta della sanità regionale, intenda prendere nell’immediato, affinché situazioni come quella riportata dalla stampa non si verifichino più. Inoltre, auspico che la terna commissariale appena insediata possa prestare la giusta attenzione per affrontare e risolvere criticità che provocano disagi inaccettabili a persone affette da patologie gravi».