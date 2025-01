Francica senza medico di base da 6 mesi. Il sindaco Mesiano: «Nessuno ha fatto ancora richiesta, diffidate da chi dice il contrario»

Il primo cittadino lancia un appello e diffida «tutte le persone che agiscono senza alcuna autorizzazione per effettuare in nome e per conto dei cittadini scelte e revoche non possibili»

Continua a tenere banco, nel comune di Francica, la questione relativa alla mancanza di un medico di base. Un disagio cittadino certamente non di poco conto e che va avanti ormai da circa sei mesi. A prendere di petto la situazione, sin da subito, è stato il sindaco Michele Mesiano seppur consapevole di poter fare ben poco a riguardo, dal momento che per avere un nuovo medico occorre che l’Asp identifichi il comune come zona carente e, in seguito, venga pubblicato dalla Regione Calabria un bando al quale i medici di medicina generale possono partecipare.

L’appello del primo cittadino

Dal canto suo, il primo cittadino di Francica si è visto costretto a lanciare un appello per mettere in guardia i cittadini da falese informazioni: «Nessun medico di base, finora, ha fatto richiesta all’Asp per essere autorizzato ad aprire uno studio medico a Francica e, inoltre, non c’è in corso alcuna procedura per l’apertura di studi medici autorizzati. Pertanto si diffidano formalmente tutte le persone che agiscono senza alcuna autorizzazione a effettuare, in nome e per conto dei cittadini di Francica, scelte e revoche di medici nell’illusione di avere un medico di base, nell’immediato, sul territorio». E ancora: «Sono inoltre in corso le procedure alla Regione per l’assegnazione del medico di base e che tale nomina dovrebbe avvenire il prossimo 26 gennaio. Una volta che il nuovo medico avrà avuto l’incarico dalla Regione Calabria dovrà procedere a individuare uno studio a Francica autorizzato dall’Asp e solo allora avremo la certezza di avere un medico di ruolo». Il sindaco estende poi l’appello a tutti coloro i quali abbiano i requisiti e le competenze per l’incarico: «Qualsiasi medico che abbia tutte le necessarie dovute e preventive autorizzazioni è il benvenuto nella nostra comunità, ma le cose vanno fatte seguendo quelle che sono le norme e le procedure che regolano le attività in materia di salute dei cittadini».