Coronavirus, il sindaco di Vibo: «Nostre strutture adeguate a gestire l’emergenza» – Video

Maria Limardo interviene per rassicurare la cittadinanza e invitare al rispetto delle norme igieniche utili a scongiurare il contagio

Dopo essersi sentito con i massimi dirigenti sanitari locali e regionali il sindaco di Vibo Maria Limardo intende tranquillizzare la popolazione sulle misure adottate per garantire la gestione di eventuali emergenze sanitarie, al contempo raccomanda la stretta osservanza delle norme igieniche. [Continua]

«In questi giorni e in queste ore – si legge in una nota – sono in stretto e permanente contatto con le massime autorità sanitarie a livello locale e regionale. Le nostre strutture sono adeguate e pronte a gestire eventuali situazioni di emergenza infatti, già a far tempo dal 19 gennaio è stata istituita una task force con un adeguato piano sanitario, del resto proprio Vibo Valentia ha rappresentato un’eccellenza nella gestione sanitaria degli sbarchi. Siamo attrezzati per diagnosticare, con l’esame a mezzo tampone, eventuali casi di soggetti infetti da coronavirus e anche per il trasporto in urgenza, con ambulanza dedicata, presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro che è quello designato e a cui tutta la Regione deve fare riferimento. Ricordo che esiste un protocollo nazionale da seguire in tutta Italia e che, ovviamente, è ben noto».



Coronavirus, insegnante di Limbadi in isolamento volontario



E, quanto alle raccomandazioni, il sindaco ci tiene a fare alcune importanti precisazioni: «Chiunque dovesse manifestare sintomi di febbre, affanno o, in genere, i comuni sintomi influenzali, chiami il proprio medico di fiducia e non si rechi al Pronto Soccorso. I medici di base infatti hanno le competenze adeguate, sono stati informati delle procedure da seguire e sanno come orientare i propri pazienti. In alternativa ci si può rivolgere al numero nazionale 1500 che fornisce ogni genere di informazione ovvero al numero 118 e seguire le indicazioni che verranno date. Le nostre strutture sono attrezzate per fare prelievi a domicilio a mezzo tampone e garantire così la massima sicurezza possibile per se stessi e per gli altri».



E ancora non manca di ricordare che «E’ continua la sorveglianza sanitaria di quanto accade sul territorio», mentre raccomanda ancora la necessità della stretta osservanza delle comuni norme igieniche. «Lavare spesso le mani, non frequentare luoghi affollati, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprire bocca e naso quando si tossisce o starnutisce sono le principali e irrinunciabili regole da seguire».



