Coronavirus Calabria, il bollettino della Regione. E la Santelli invoca l’esercito

Sono 68 i casi positivi secondo la Cittadella: sette i contagi nel Vibonese. Il presidente della Giunta preoccupato: «Abbiamo solo 100 posti di terapia intensiva»

Nuovo bollettino della Regione Calabria sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 702 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68, quelle negative sono 634.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 7 in reparto (due pazienti provengono dal Vibonese); 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

Cosenza: 11 in reparto; 3 in rianimazione; 3 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 9 in reparto; 1 in rianimazione; 10 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare (al dato manca l’ultimo caso registratosi a Nicotera, ndr)

Crotone: 5 in reparto; 9 in isolamento domiciliare [Continua]



I soggetti in quarantena volontaria sono 4230, così distribuiti:

Cosenza: 1210

Crotone: 293

Catanzaro: 494

Vibo Valentia: 433

Reggio Calabria: 1800

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6787.



Intanto il presidente della Regione Jole Santelli, intervistato da Lucia Annunziata per la trasmissione “Mezz’ora in più” di Rai Tre, ha invocato l’invio dell’esercito in Calabria. «Questa – ha affermato – è la prima emergenza che affrontiamo senza il coordinamento e il controllo diretto delle Prefetture. Credo che vada coinvolto di più il Viminale. La Calabria è probabilmente in una situazione peggiore rispetto a Puglia e Sicilia. Abbiamo solo cento posti in terapia intensiva e ci mancano i macchinari».



