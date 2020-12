Coronavirus, a Drapia screening gratuito sulla popolazione

Il drive in sarà allestito domani mattina in località Isolotto. I test rivolti ai cittadini della frazione Brattirò e Caria

Tamponi rapidi Covid-19 gratuiti e volontari domani a Drapia. A comunicarlo il sindaco Alessandro Porcelli che invita «coloro i quali hanno dichiarato di avere avuto contatti con persone positive a recarsi al drive in che sarà allestito domani, martedì 15 dicembre, in località Isolotto di Brattirò dalle ore 8.30 alle ore 12.00». Gli ingressi saranno scaglionati in due. Nella prima parte della mattinata potranno effettuare il test gli abitanti della frazione Brattirò. Dalle 10.30 in poi, invece, gli abitanti della frazione Caria.

«Il servizio – fa sapere il primo cittadino – sarà reso possibile grazie alla Croce Rossa Italiana sezione di Vibo Valentia che metterà a disposizione personale qualificato e mezzi». Il sindaco rivolge infine una raccomandazione a quanti si recheranno sul posto per l’effettuazione dei tamponi, di raggiungere il “drive in“ con mezzo proprio e da soli, per evitare di creare intralcio al traffico. I casi di persone anziane e/o impossibilitate a muoversi saranno trattati presso l’abitazione degli stessi. «L’effettuazione dei tamponi – conclude il sindaco Porcelli – è volontaria e gratuita e fino al raggiungimento degli 80 tamponi disponibili»