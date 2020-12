Coronavirus, nuovo picco a Vibo: 82 casi nel bollettino regionale

Pesa sul dato vibonese il focolaio di Piscopio. In Calabria registrati 179 contagi in più rispetto al giorno precedente. Quattro i decessi

Nuovo picco di contagi registrati in provincia di Vibo Valentia nel bollettino del dipartimento tutela della salute della Regione Calabria. Sono 82 i casi positivi di cui si da conto nel notiziario statistico quotidiano diramato dalla Cittadella. In Calabria, vi si legge, ad oggi sono stati sottoposti a test 411.970 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 429.979 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 22.694 (+179 rispetto a ieri), quelle negative 389.276. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 26; Catanzaro 8; Crotone 1; Vibo Valentia 82; Reggio Calabria 62.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 4.440 (57 in reparto AO Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 in reparto al presidio di Acri; 9 all’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 4.347 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2464 (2.268 guariti, 196 deceduti). Catanzaro: casi attivi 133 (17 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 ricoveri al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.777 (1.698 guariti, 79 deceduti). Crotone: casi attivi 421 (25 in reparto; 396 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1763 (1.727 guariti, 36 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 411 (6 ricoverati, 405 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.061 (1.034 guariti, 27 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.719 (94 in reparto; 11 P.O di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 1.609 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.847 (6.734 guariti, 113 deceduti). Altra regione o Stato estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 222.