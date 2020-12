Focolaio Covid di Piscopio, sale a 294 il conto dei casi positivi

Ai 210 censiti ieri si aggiungono gli ulteriori 84 registrati nella giornata di oggi. Colpito dal coronavirus più di un decimo della popolazione della frazione

Altri 84 positivi al Covid sono stati registrati a Piscopio, frazione di Vibo Valentia, e vanno ad aggiungersi ai 210 già censiti ieri. Non 76, dunque, come comunicato in un primo momento, ma 84, numero che porta a 294 il totale degli attualmente positivi. Una situazione che suscita preoccupazione quella della frazione di Vibo, visto che mancano ancora gli esiti di numerosi tamponi.



Piscopio, zona rossa dal 28 dicembre, ha una popolazione di oltre duemila abitanti. Il che vuol dire che più di una persona su dieci nella frazione di Vibo risulta contagiata. Una situazione che potrebbe avere riflessi anche sulla riapertura delle scuole, fissata per il 7 gennaio. Il sindaco, Maria Limardo, al riguardo, ha riferito oggi che si valuteranno gli sviluppi della situazione insieme all’Azienda sanitaria provinciale, all’associazione dei pediatri ed ai genitori per poi prendere una decisione.