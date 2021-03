Covid, un morto e 19 nuovi casi nel Vibonese ma è la provincia col numero più basso

In Calabria si contano oggi altri 226 positivi e tre decessi. In testa il Cosentino con 93 persone contagiate

Sono 226 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, su un totale di 2.664 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Tre i decessi, tra cui un cittadino vibonese. Per quanto riguarda i ricoveri, sono in lievissimo aumento: +1 nei reparti ordinari e +1 in terapia intensiva. I guariti nell’ultima giornata sono invece 128.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 559.627 soggetti per un totale di 593.053 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.589 (+226 rispetto a ieri), quelle negative 521.038.

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 93, Catanzaro 28, Crotone 27, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 59, Altra Regione o Stato estero 0.

Provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 2.502 (42 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 2.431 in isolamento domiciliare); 8.378 guariti, 293 deceduti.

Catanzaro: casi attivi 1.586 (23 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.551 in isolamento domiciliare); 3.732 guariti, 99 deceduti.

Crotone: casi attivi 185 (9 in reparto; 176 in isolamento domiciliare); 2.659 guariti, 43 deceduti.

Vibo Valentia: casi attivi 444 (16 ricoverati, 428 in isolamento domiciliare); 3.124 guariti, 57 deceduti.

Reggio Calabria: casi attivi 1.587 (76 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.495 in isolamento domiciliare); 13.333 guariti, 208 deceduti.

Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); 309 guariti.