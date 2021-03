Report vaccini anti-Covid nel Vibonese, superata quota 9.100

Solo nella giornata di ieri, grazie all’avvio della campagna in vari comuni, sono state somministrate 959 dosi prevalentemente destinate agli over 80. Ecco lo schema completo

Salgono a 9.105 le vaccinazioni effettuate nel Vibonese alla data del 9 marzo (il giorno precedente erano 8.146). Ben 959 dosi somministrate in più in un solo giorno, dunque, dovute soprattutto all’avvio della campagna vaccinale sugli over 80 in vari comuni della provincia.

Il dato riferito a questa tipologia di riceventi, infatti, è quello che più spicca nello schema diramato dall’Asp di Vibo, con 866 dosi. Ecco a seguire il report completo:

Totale vaccinazioni effettuate alla data del 9 marzo 2021 nr 9.105

Report di martedì 9 marzo 2021: vaccinazioni effettuate nr 959