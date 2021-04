Covid, numeri ancora alti in Calabria: 477 nuovi casi e sette morti

Nel Vibonese si registrano 37 contagi in più rispetto a ieri. Raggiunge il 50 per cento il tasso di occupazione dei posti letto in area medica in tutta la regione

Non si arresta la crescita dei ricoveri da Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi ingressi in area medica (472) con un tasso di occupazione dei posti letto che sale al 50%, 10 punti in più della soglia di saturazione. Calano di uno, invece, i ricoverati in terapia intensiva (38) con un tasso di occupazione del 25%, 5 punti sotto il livello critico.

Anche i nuovi positivi si mantengono su livelli alti (477) con un rapporto tamponi-positivi del 13,18%. Sette le vittime (totale 897). Gli isolati a domicilio crescono di 356 (11.899) e 108 sono i nuovi guariti (37.782). I casi attivi salgono dai 12.047 di ieri ai 12.409 di oggi. Anche oggi le province con il maggior numero di casi sono Cosenza (141) e Catanzaro (133), seguite da Reggio Calabria (119), Crotone (46) e Vibo Valentia (37).

Sono i dati del dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 6.317 (133 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.853 (9.452 guariti, 401 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.886 (60 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 30 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.772 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.734 (4.626 guariti, 108 deceduti). Crotone: casi attivi 1.071 (43 in reparto; 1028 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.511 (3.451 guariti, 60 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 476 (16 ricoverati, 460 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.059 (3.986 guariti, 73 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1598 (103 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 18 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.469 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.213 (15.958 guariti, 255 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 61 (61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).