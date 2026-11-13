Ha incontrato i referenti aziendali nella struttura sanitaria del capoluogo. Al centro del confronto la distinzione tra percorsi amministrativi e sanitari, la distribuzione degli ambienti e una nuova cartellonistica per agevolare l’orientamento degli utenti. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della sanità territoriale

La riorganizzazione degli spazi per rendere i servizi sanitari più accessibili ai cittadini. È questo l’obiettivo della riunione operativa che il commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, ha tenuto questa mattina al poliambulatorio di Moderata Durant, una delle strutture di riferimento della sanità nel capoluogo e nell’intera provincia.

L’incontro è iniziato intorno alle 10.30. Sin dal suo arrivo, Battistini si è confrontato con il dottor Paolo Strano, per poi riunire i referenti dei diversi settori aziendali, ciascuno con specifiche competenze, e fare il punto sull’organizzazione della struttura. L’obiettivo è ridisegnare i percorsi interni, favorendo una maggiore integrazione tra le diverse attività e una risposta più efficace alle esigenze di salute provenienti dal territorio.

La prima questione affrontata riguarda la distinzione tra i percorsi amministrativi e quelli sanitari. Nel poliambulatorio convivono infatti uffici, servizi e ambulatori con funzioni differenti, una situazione che può generare difficoltà per gli utenti chiamati a individuare il settore al quale rivolgersi. La riorganizzazione punta quindi a rendere più chiari e riconoscibili i due percorsi, separando le procedure amministrative da quelle legate alle visite specialistiche, alle prestazioni ambulatoriali e alle cure.

Strano ha già avviato una ricognizione delle esigenze organizzative. Arrivato da poco a Vibo Valentia, è un professionista calabrese che ha maturato la propria formazione tra Milano e Verona, nei settori dell’igiene pubblica e della direzione sanitaria. Ha scelto di rientrare in Calabria per mettere la propria professionalità a disposizione della sanità vibonese. Una scelta che accomuna anche altre figure presenti al tavolo di lavoro.

La riunione è proseguita nella cosiddetta “paper room”, la stanza delle carte, come l’ha definita lo stesso Battistini. Attorno a un grande tavolo sono stati esaminati gli spazi disponibili, la loro attuale distribuzione e gli interventi necessari per rendere più funzionale l’intera struttura. Tra le questioni affrontate anche quella della cartellonistica, che dovrà essere ripensata per aiutare i cittadini a orientarsi all’interno del poliambulatorio e individuare più facilmente uffici, ambulatori e servizi.

L'organizzazione degli spazi si inserisce in una più ampia linea di intervento che Battistini sta portando avanti anche sul versante della sanità territoriale, attraverso le Case della Comunità. Nel Vibonese sono cinque quelle già attivate: a Mileto, Nicotera, Serra San Bruno, Soriano Calabro e Vibo Valentia.

Le strutture sono organizzate in due Case della Comunità Hub, a Nicotera e Soriano Calabro, e tre Spoke, a Mileto, Serra San Bruno e Vibo Valentia. Una rete pensata per assicurare una copertura territoriale che coinvolga i diversi comuni della provincia, mettendo in collegamento i servizi sanitari e le professionalità presenti sul territorio.

Le Case della Comunità sono presidi di assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità, previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale introdotta con il decreto ministeriale 77 del 2022 e sostenuti attraverso i fondi del Pnrr. Al loro interno i cittadini possono trovare medici di medicina generale, pediatri, infermieri, specialisti ambulatoriali e servizi di prevenzione, vaccinazione e screening. Sono inoltre punti di riferimento per la gestione delle patologie croniche, l'assistenza domiciliare, la telemedicina e il raccordo con i servizi sociali.

La loro funzione è intercettare i bisogni di salute e garantire continuità assistenziale, accompagnando i pazienti nei diversi percorsi di cura e contribuendo a ridurre il ricorso improprio agli ospedali.

È in questa direzione che si inserisce anche il lavoro avviato a Moderata Durant. Una riorganizzazione che parte dagli ambienti e dalla distribuzione degli uffici, con l'obiettivo di rendere più semplice e agevole il rapporto tra i cittadini e i servizi dell'Asp.