Il reparto dove sono destinati i professionisti è nel novero delle unità in cui si registra una marcata carenza di personale che ha portato più volte l'azienda sanitaria a bandire concorsi

Il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Vibo Valentia è tra i tanti in cui si registra una marcata carenza di personale, che ha portato l’Azienda sanitaria a correre ai ripari per garantire l’erogazione dei servizi all’utenza. Cosa oltremodo complicata visto che spesso ci si è trovati di fronte a rinunce da parte dei vincitori o idonei. Lo scorso mese di gennaio è stato pubblicato un Avviso per il reclutamento di tre dirigenti medici. L’Azienda sanitaria aveva già avviato l’iter nel luglio del 2022 approvando la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato ma all’epoca solo per un posto, prevedendo l’assunzione dei vincitori. Tuttavia, nel successivo mese di dicembre è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per consentire il reclutamento per turn over (a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con cinque figure dirigenziali) di ulteriori complessive cinque unità, a tempo pieno e indeterminato, ma, stante la mancata accettazione di alcuni degli idonei, è stato possibile metterne a contratto solo tre. A queste, ora si dovranno aggiungere i tre che hanno risposto all’avviso pubblico che prevede il tempo pieno e determinato, per mesi dodici, eventualmente prorogabili. [Continua in basso]

Il 15 febbraio si è infatti proceduto all’ammissione dei candidati e,

contestualmente, alla nomina della Commissione di valutazione la quale, regolarmente convocata, ha proceduto alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, redigendo la graduatoria di merito. Così, recepito e approvato il verbale del 20 febbraio 2023 redatto dalla commissione esaminatrice, circa la valutazione dei titoli dei candidati per la copertura a tempo pieno e determinato di tre posti di dirigente medico – specialista in Psichiatria, il commissario straordinario Giuseppe Giuliano ha approvato la relativa graduatoria per procedere all’assunzione, a tempo pieno e determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabili, dei candidati collocatosi al primo, secondo e terzo posto della graduatoria stessa e, precisamente, della dottoressa Staffa Paola e dei dottori Giovanni Antonio Borgia e Giovanni Arone. L’assunzione avverrà presumibilmente il prossimo 16 marzo, mediante stipulazione di contratto

individuale di lavoro a tempo pieno e determinato.

