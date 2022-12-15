L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia approva i rispettivi progetti di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di manutenzione cosiddetta «leggera»

Saranno oggetto di lavori di manutenzione, cosiddetta «leggera», i locali del Pronto soccorso degli ospedali civili di Serra San Bruno e Tropea. L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha, infatti, approvato – tramite delibera del commissario straordinario di Palazzo ex Inam Giuseppe Giualiano – i rispettivi progetti di fattibilità tecnico-economica, relativi proprio agli interventi di manutenzione dei locali, redatti dall’Unità operativa di gestione tecnico patrimoniale guidata da Michela Soriano. Responsabile unico del procedimento è stato individuato l’ingegnere Francesco Filippelli. Spesa complessiva prevista pari a 365.398,36 euro. Più precisamente: 168.484,96 euro sono in cantiere per il nosocomio di Serra San Bruno e 196.913,40 euro, invece, saranno destinati al presidio ospedaliero di Tropea. [Continua in basso]

Ecco i lavori previsti al Pronto soccorso dell’ospedale di Serra

Al Pronto soccorso dell’ospedale civile di Serra San Bruno sono dunque previsti: sostituzione di alcune porte degli ambienti interni; sostituzione porta di ingresso principale compresa vetrata annessa; sostituzione plafoniere e lampade di emergenza mediante l’installazione di corpi illuminanti di nuova generazione (led); sostituzione dei rivestimenti delle pareti della stanza dei codice rosso e astanteria; realizzazione di bagno per diversamente abili; rifacimento totale impianto elettrico del reparto secondo la legislazione vigente in materia; sostituzione di qualche elemento radiante di riscaldamento (termosifone); installazione fasce paracolpi sulle pareti (al di sopra della zoccolatura in marmo esistente); installazione segnaletica di indicazione e di emergenza lungo i percorsi del reparto completa di targhette ed eventuali bacheche, e cartelloni riepilogativi dell’organigramma della struttura. Sostituzione, infine, degli arredi presenti nei vari ambienti (armadietti spogliatoi, armadietti bagni, dispense per farmaci).

Ecco i lavori previsti al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea

In merito, invece, ai locali del Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea gli interventi previsti dal progetto consistono: sostituzione plafoniere e lampade di emergenza mediante l’installazione di corpi illuminanti di nuova generazione (led); sostituzione delle porte degli ambienti interni; rifacimento totale dei cinque bagni, compreso impianto idrico sanitario a norma della legislazione vigente in materia e conversione, di uno di essi, in bagno per diversamente abili; installazione fasce paracolpi in tutti gli ambienti compreso il disimpegno e la stanza codici rosso; installazione corrimano lungo il corridoio/disimpegno principale; installazione di paraspigoli rinforzati; copertura, mediante involucro di materiale specifico, di alcuni tubi di scarico a vista; sostituzione pavimentazione esterna davanti l’ingresso principale, compresi il giunto e il coprigiunto esistenti; sistemazione controsoffittatura esistente ubicata lungo tutto il corridoio del reparto; installazione segnaletica di indicazione e di emergenza lungo i percorsi del reparto completa di targhette ed eventuali bacheche, e cartelloni riepilogativi dell’organigramma della struttura. Sostituzione infine, anche qui degli arredi presenti nei vari ambienti (armadietti spogliatoi, armadietti bagni, dispense per farmaci).

