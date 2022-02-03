Presente anche il sindaco Barillari. Affrontate le criticità che affliggono il nosocomio, tra cui la mancanza di medici e infermieri

Si è svolto stamattina nell’ospedale “San Bruno” di Serra un incontro, promosso dal sindaco Alfredo Barillari, volto a fare il punto della situazione sanitaria e ad individuare le soluzioni per superare i punti critici presenti nella struttura serrese. Lo fa sapere lo stesso primo cittadino in una nota. Al confronto hanno preso parte, oltre al primo cittadino, il presidente della Commissione Sanità Michele Comito, il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano, il referente sanitario dell’Asp Antonio Talesa e i medici operanti nel nosocomio locale. [Continua in basso]

In particolare, sono emerse difficoltà riguardante la carenza di organico nel Reparto di Medicina ed in relazione allo svolgimento del servizio di Dialisi, nonché la sostanziale assenza di un radiologo (allo stato attivo solo nella giornata di giovedì), che rappresenta invece una figura essenziale per la diagnostica.



Il commissario Giuliano ha illustrato la possibilità di procedere, nel breve periodo, all’assunzione di medici ed infermieri a tempo determinato, specificando che nel medio periodo avranno luogo i necessari concorsi.



«Durante il dibattito – ha commentato Barillari a margine dell’iniziativa – abbiamo approfondito le criticità inerenti il personale del nostro presidio ospedaliero, tema che ormai accomuna diversi territori della Calabria e per il quale serve il massimo impegno da parte delle istituzioni. Sono positivi – ha aggiunto – i segnali in termini di programmazione che riguardano Serra (ammodernamento tecnologico e Casa della Comunità), ma servono interventi imminenti sulla pianta organica ospedaliera per garantire i servizi di sanità pubblica ad un intero comprensorio che, per le sue problematiche, merita di essere al centro dell’azione politica».

