Dopo gli ammessi alle prove finali del bando per la copertura di sei posti a Ortopedia, la Struttura complessa Utic dello “Jazzolino” vede invece già aumentare (anche se a tempo determinato) il numero dei sanitari in servizio

Prima era toccato al reparto di ortopedia, adesso all’Unità di cardiologia Utic dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia. E se nel primo caso si tratta ancora solo degli ammessi al concorso pubblico (bandito il 30 dicembre del 2021), per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, nel secondo caso, invece, si è già davanti all’assunzione di fatto di nuovo personale medico specializzato. Una svolta e una sorpresa insieme, insomma. Sì, perché – come è noto – a queste latitudini i concorsi pubblici predisposti dall’Azienda sanitaria (proprio per sopperire alla ormai atavica e nota carenza di organico nei diversi reparti ospedalieri del territorio) per assumere nuovi medici specializzati se, in qualche caso, sono andati addirittura deserti, generalmente hanno visto sempre la partecipazione di pochissimi aspiranti. Ed è successo anche che, nell’ipotesi in cui qualcuno abbia superato le prove finali e fosse stato assunto, poi abbia deciso di mollare e andare via. Ancora presto per parlare di una inversione di tendenza, ma certamente sono dati che fanno sperare un po’ di più nel prossimo futuro. [Continua in basso]

L’incarico ai medici specializzati per sei mesi (prorogabili)

Ma andiamo ai fatti di Cardiologia. È stato il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale Giuseppe Giuliano a firmare l’apposita delibera (la numero 1.247) con la quale si «prende atto dell’esito della procedura selettiva per titoli, volta al conferimento di due incarichi libero – professionali a tempo determinato da attribuire nella disciplina di cardiologia o in disciplina affine o equipollente, di cui all’avviso in premessa richiamato. E, dunque, – si legge nel testo del documento del massimo responsabile della sanità pubblica vibonese – di conferire l’incarico di collaborazione di natura libero professionale, della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili, per numero totale di 38 ore settimanali, ai due sanitari, giudicati idonei dalla competente commissione di valutazione». Di quantificare in complessivi 54.720,00 euro la spesa presunta, scaturente dal presente provvedimento per l’anno 2022». I due nuovi medici che andranno, dunque, a dare man forte agli attuali sanitari già in servizio nel reparto di Cardiologia, peraltro afflitto da una grave carenza di organico, sono Nicola Francesco Cardona e Maria Catena Tedesco.

Il concorso per «l’impossibilità di garantire i livelli di assistenza»

Il bando per reclutare nuovo personale specializzato era stato approvato a fine luglio dal commissario straordinario. Un Avviso che, appunto, stabiliva la copertura di due posti di dirigente medico a tempo pieno e determinato, disciplina di cardiologia, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili, fatta salva la risoluzione al termine dell’aspettativa di uno dei due dirigenti medici o con la copertura a tempo indeterminato di uno dei due posti. La decisione dopo che un dirigente medico in servizio presso la Struttura complessa di cardiologia-Utic dello “Jazzolino” ha deciso di andare in aspettativa, mentre un altro medico, pure assegnato presso la suddetta Unità operativa, ha preferito interrompere il proprio rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria provinciale. E, dunque, al responsabile della suddetta Struttura complessa Francesco Emanuele Bilotta non è rimasto altro da fare che fare presente al management anziendale «l’impossibilità di continuare a garantire i livelli essenziali di assistenza, considerata la cronica carenza di personale medico», ed ha contestualmente richiesto «un’integrazione delle unità assegnate».

