Una nuova Questura a Vibo, i sindacati di polizia: «Bene l’iniziativa della Nesci»

I sindacati dei poliziotti operanti nella provincia di Vibo Valentia – Sap, Silp, Siap, Coisp, Fsp – «accolgono con entusiasmo l’iniziativa dell’onorevole Dalila Nesci, sottosegretario per il Sud e la Coesione sociale, finalizzata alla realizzazione di una nuova struttura in cui ubicare gli uffici della Questura, della Sezione Polizia stradale e degli alloggi di servizio».

Le sigle di categoria aggiungono: «in una provincia caratterizzata da un’elevatissima pregnanza mafiosa, un presidio dello stato adeguato alle esigenze operative e logistiche degli operatori di polizia rappresenta infatti un punto di svolta in termini di efficienza ed economicità della macchina sicurezza».

Sembra sempre più concreto quindi, si rimarca, «il disegno delineato dal Questore Annino Gargano, originario fautore del progetto di una nuova logistica per la polizia vibonese che già da tempo, su sollecitazione e collaborazione dei sindacati di categoria, aveva mosso i primi passi per la concreta realizzazione di un’opera di portata storica per questa giurisdizione. Nello stesso sito, era prevista anche la realizzazione della locale Prefettura, tuttavia, al momento non si hanno notizie al riguardo».