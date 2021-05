Torna l’Azalea della ricerca: ecco dove trovarla nel Vibonese

L’iniziativa dell’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro ripropone come di consueto la raccolta fondi nella giornata della Festa della mamma

Come ormai tradizione, in occasione della Festa della mamma, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro (Airc), organizzerà un evento ricco di significato per festeggiare tutte le mamme.

Grazie alla disponibilità di oltre 20.000 volontari e alla generosità dei cittadini, l’Azalea della Ricerca è diventata, dal 1984, anno della prima edizione, un momento di grande partecipazione verso il problema dei tumori che colpiscono le donne, in particolare il cancro al seno e quello agli organi riproduttivi. In 37 anni sono stati raccolti oltre 275 milioni di euro. Dopo la pausa registratasi nel 2020, quando si era in pieno lockdown, i volontari Airc torneranno nelle piazze di tutta Italia per distribuire l’Azalea della ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. L’azalea sarà affiancata da un opuscolo informativo sulla prevenzione, diagnosi e cura di questa malattia, guida contenente anche alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

Anche L’Airc di Vibo sarà presente con l’Azalea della ricerca domenica 9 maggio sul lungomare C. Colombo di Vibo Marina e in piazza XXIV maggio di fronte all’ingresso della Villa Comunale a Vibo centro, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19. Ad organizzare la giornata vibonese sarà, come nelle passate edizioni, Patrizia Carbone.

Nel Vibonese iniziative anche a Briatico, SanCostantinodiBriatico, Pizzo, PizzoMarina, Ricadi, SantaDomenicadiRicadi, SanNicolòdiRicadi, Brattirò, Spilinga, Limbadi, Stefanaconi, Pizzoni e SanNicoladaCrissa,

Circa una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita, numeri che ci dicono che è necessario continuare a investire nella ricerca oncologica.