A Vibo sfida con piante e fiori: al via il concorso “Balconi di primavera”

L'iniziativa è volta a valorizzare e abbellire piazze e vie in vista dell'arrivo dell'estate. Ecco come partecipare

Nasce il primo concorso “Balconi di primavera” a Vibo Valentia. L’iniziativa è ideata e realizzata dalle piattaforme di informazione sul trasporto pubblico e di promozione turistica “Vibo In Bus” “Muoversi In Calabria” con il patrocinio della Pro Loco di Vibo Valentia, ed è rivolta agli abitanti della città capoluogo e frazioni che dovranno realizzare decorazioni floreali presso le proprie case. L’obiettivo dell’evento sarà la valorizzazione e l’abbellimento di piazze vie e luoghi del Vibonese in vista della imminente stagione estiva, oltre che svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e del decoro urbano. [Continua in basso]

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli abitanti di Vibo Valentia e frazioni che vorranno abbellire balconi, terrazzi, verande, davanzali e facciate con fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel bando concorsuale. Nella realizzazione degli allestimenti i partecipanti dovranno aver cura di garantire la massima visibilità unicamente da vie, strade e piazze pubbliche su cui è consentita la libera circolazione pedonale, pertanto saranno presi in considerazione solo e unicamente gli allestimenti floreali fronte strada e saranno esclusi dal concorso quelli visibili solo dall’interno di cortili e parchi condominiali.

La valutazione delle composizioni presentate avverrà unicamente mediante votazione sulla pagina Facebook di “Vibo in Bus” tramite pubblicazione di foto delle relative creazioni, ad ogni like ricevuto dal post pubblicato sarà attribuito 1 punto con relative sintesi finale dei primi 3 classificati. [Continua in basso]

Regolamento e domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili su www.viboinbus.com e dalle pagine Facebook di “Vibo in Bus” e di “Muoversi in Calabria”, il modulo di adesione corredato di n. 5 foto a colori, potrà essere inviato fino alle ore 20.00 del 20/06/2021 secondo una delle seguenti modalità: a) inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica viboinbus@gmail.com; b) inviando un messaggio Whatsapp al numero 371/3958586.

Non verranno prese in considerazione le domande a cui saranno allegate fotografie in bianco e nero né quelle pervenute al di fuori dei limiti prestabiliti dal regolamento.