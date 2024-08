Un tuffo negli anni Cinquanta con abiti e auto d’epoca: successo per la terza edizione di Vibo Vintage

La manifestazione è stata organizzata dalla Pro loco cittadina e ha visto una nutrita partecipazione. Al lavoro ora per Vibo in Fermento, l'evento dedicato alle birre artigianali in programma per ottobre

Ha riscosso grande successo di pubblico la terza edizione di Vibo Vintage, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Vibo Valentia per celebrare i mitici anni ‘50. Soddisfatto per la riuscita dell’evento il presidente della Pro Loco Michele Catania: «Siamo partiti con l’organizzazione dell’evento in ritardo in attesa dell’insediamento della nuova amministrazione, ma nonostante il cambio di location a causa dei lavori di riqualificazione nel centro storico, è stata una gradevole serata di divertimento, aggregazione e partecipazione».

Madrina dell’evento la nota influencer vibonese Ida Galati che affiancata dal direttore artistico Giusi Fanelli, ha sfilato per le vie della città con abiti d’epoca e a bordo delle storiche auto messe a disposizione dal Club di Auto d’epoca.

Location dell’evento il centro storico con lo Swing Village allestito lungo corso Umberto I con l’esposizione di capi di abbigliamento e oggetti vintage. Spazio poi alla danza con lezione di swing, gratuita, a cura di dj Sauro e ancora lezione di Lindy Hop con Elisa Meringolo e Mauro Bertello, noti ballerini professionisti di swing e rock’n’roll . La serata si è conclusa con il concerto live di Dj Sauro e di Max Gazzaruso & swing fratis e il dj set Rock ‘80 e ‘90 con Hiena.

«L’evento è stato reso possibile grazie agli sponsor e al supporto dell’amministrazione comunale», ribadisce Michele Catania. Soddisfatta per la riuscita dell’evento anche la direttrice artistica e socia della Pro Loco Giusi Fanelli: «Ora siamo al lavoro per la terza edizione di Vibo in Fermento, evento dedicato al mondo delle birre artigianali calabresi e allo street food». Tale manifestazione si svolgerà nel mese di ottobre.