Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea: intervista esclusiva al vescovo Attilio Nostro

Sabato 2 ottobre monsignor Attilio Nostro prenderà possesso della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, rimasta vacante dopo le dimissioni del vescovo Luigi Renzo.

Saverio Caracciolo lo ha intervistato in esclusiva a Roma, nella sua ex parrocchia di San Mattia, dove gli ha raccontato della sua vocazione arrivata dopo un evento drammatico e luttuoso: la perdita di suo fratello Francesco. Un evento che lo portò ad allontanarsi dalla fede finché, durante i funerali, suo padre gli disse: «Tuo fratello in quattro mesi è riuscito a fare quello che tu non hai fatto in 17 anni, datti una mossa». Fu così che iniziò a far parlare Dio nel suo cuore.

Monsignor Nostro crede molto negli oratori, luoghi dove i giovani possono socializzare e crescere in un sano contesto.

Ci ha anche parlato della figura del futuro Beato don Francesco Mottola e di mamma Natuzza, dimostrando di conoscere molto bene anche il territorio della sua diocesi. L’intera intervista andrà in onda sabato alle ore 15:00 nell’ambito di LaC Storie su LaCTv, canale 19 del digitale terrestre.

