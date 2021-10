Don Francesco Mottola proclamato beato, la chiesa calabrese in festa – Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

di Rossella Galati

La chiesa calabrese è in festa per la beatificazione di don Francesco Mottola. Nella cattedrale di Tropea la solenne celebrazione eucaristica presieduta, in nome di Papa Francesco, dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle cause dei santi che torna in Calabria a pochi giorni dalla beatificazione delle catanzaresi Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà.

Fedeli sfidano la pioggia

La funzione, inizialmente prevista nel piazzale antistante l’isola del centro vibonese, e poi spostata in cattedrale a causa della pioggia, ha richiamato centinaia di fedeli, autorità civili, militari e religiose, per il rito di beatificazione del sacerdote e fondatore degli oblati del sacro cuore nato a Tropea nel 1901, dichiarato venerabile nel 2017.

Don Mottola, il beato di Tropea

Il nuovo beato di Tropea, perla del clero calabrese, insegnante di materie letterarie, dedicò tutta la sua vita alla carità nonostante una paralisi che lo colpì a soli 41 anni e che lo accompagnò fino alla morte.