Portosalvo, scuola primaria e infanzia: monitoraggio locali e area Corap

«In adempimento agli impegni presi con la popolazione e guardando soprattutto all’interesse dei bambini, stamattina è stato avviato il monitoraggio dei locali e dell’area dove è stata trasferita la scuola primaria e infanzia di Portosalvo».

È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, la quale riferisce che «i tecnici dell’Arpacal hanno effettuato, all’interno della scuola sita provvisoriamente nei locali del villaggio industriale area Corap, il monitoraggio dei campi elettromagnetici e della radioattività ambientale. Sia per i Cem che per la radioattività non sono stati rilevati valori significativi, appurando nessun rischio sia per i lavoratori che per la popolazione scolastica. L’azione di controllo – comunicano sempre dal Palazzo di Città – proseguirà nei prossimi giorni quando verrà avviato un ulteriore monitoraggio relativo alla qualità dell’aria, con il posizionamento di una specifica centralina. Nella mattinata il sindaco Maria Limardo, unitamente a assessori Vincenzo Bruni e Giovanni Russo, ha voluto constatare personalmente l’avvio dei lavori interloquendo con il personale docente e rassicurando i genitori presenti che hanno potuto direttamente interloquire con i tecnici Arpacal».