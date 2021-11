Nicotera si prepara alle feste e promuove i mercatini di Natale

Nicotera si prepara alle festività di Natale. Nelle scorse ore un proficuo confronto è stato promosso dall’assessore alle attività produttive Robertino Massara che ha incontrato i commercianti locali per definire il programma degli eventi natalizi.



Nel corso dell’appuntamento si è già stabilito che il 5 e il 26 dicembre si terranno i mercatini di Natale con animazione per grandi e piccini, mentre il 19 dicembre invece in Piazza Garibaldi sarà allestito il villaggio di Babbo Natale. L’obiettivo è quello di garantire, soprattutto ai più piccoli, momenti di svago in vista della festa più attesa dell’anno.