A Vibo il convegno regionale delle autoscuole, tra novità normative e prospettive

di Rossella Galati



È stato promosso dall’Unasca, Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica sezione di Vibo Valentia, l’incontro regionale che ha chiamato a raccolta tutti gli addetti ai lavori per discutere, finalmente in presenza, di educazione stradale, di formazione dei conducenti, delle novità e modifiche al codice della strada. Al centro del confronto, svoltosi al 501 hotel di Vibo Valentia, anche le regole più severe per il Monopattino elettrico: dalla riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h all’obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente in condizioni di scarsa visibilità all’obbligo del casco solo per i minori di 18 anni. Basta inoltre a file di monopattini lasciati sui marciapiedi con obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio. Insomma tutte novità in merito alle quali anche le scuole guida sono chiamate a fare la loro parte. [Continua in basso]

Il ruolo delle autoscuole

«Noi autoscuole siamo una categoria che conta e che deve contare sempre di più – ha sottolineato Enzo Morabito, segretario provinciale Unasca Vibo Valentia -. Perchè svogliamo un ruolo importante, fondamentale, che è appunto quello della formazione dei conducenti e quindi dei ragazzi e dell’educazione stradale. Oltre che un importante ruolo anche a livello economico produttivo poiché noi formiamo anche i conducenti professionali che rappresentano una risorsa importante per l’autotrasporto e per la logistica».



«Un convegno regionale fatto su Vibo Valentia con tutta la delegazione Unasca nazionale è un ringraziamento e un riconoscimento per tutti quanti noi – ha evidenziato il vicesegretario Unasca di Vibo Valentia, Franco Ciliberto -. Si sta lavorando bene, si sta crescendo e spero che questo ci porterà presto a traguardi più importanti».