Briatico, vandali in azione a Paradisoni: divelti i dissuasori del traffico

Vandali in azione nella frazione Paradisoni di Briatico. In particolare, i dissuasori del traffico istallati poco meno di due settimane fa, al fine dell’utilizzo tranquillo della piazza da parte di grandi e bambini, sono stati ritrovati divelti e piegati. La notizia è stata diffusa dall’amministrazione comunale che ha condannato la vicenda: «A colui il quale da solo o in compagnia si è reso autore di questo gesto va tutta la nostra indignazione, come amministratori e come cittadini con un monito: noi non ci arrendiamo alla inciviltà, alla brutalità e alla sopraffazione e continueremo ad agire per rendere più accogliente il nostro territorio a dispetto di chi con prepotenza e cattiveria fa di tutto per neutralizzare ogni sforzo atto a tale scopo».



L’episodio «è già stato denunciato alle autorità competenti». L’auspicio è che sulla vicenda si faccia chiarezza: «Cittadini, svegliamoci e reagiamo tutti uniti per dire No all’imperante vandalismo rozzo e penoso che danneggia l’immagine nostra è del nostro Comune», l’appello degli amministratori.