Briatico, l’inaugurazione del Lungomare fest village apre il cartellone eventi pensati per l’estate

L’obiettivo, condiviso da Comune, Pro loco e associazioni commercianti, è vivacizzare il paese costiero e attrarre turisti. Il ciclo di iniziative prevede serate di teatro, musica, enogastronomia, cultura. Il vicesindaco Centro: «Lavoriamo per far sì che Briatico riacquisti quel ruolo di primo piano che merita»

Con l’inaugurazione del Lungomare fest village, Briatico dà il via alle manifestazioni estive 2024. L’appuntamento, il primo di una serie di eventi che interesseranno il comprensorio comunale fino agli inizi di settembre, tornerà ogni fine settimana (dal giovedì alla domenica) per tutto luglio e agosto.

«La prima serata – ha commentato il vice-sindaco Maria Teresa Centro – è andata bene e abbiamo registrato una bell’attenzione da parte del pubblico che ha apprezzato l’iniziativa. Un progetto – spiega – nato dall’idea condivisa da amministrazione, Pro loco e associazioni commercianti che uno dei motivi del poco afflusso di gente in serata sia dovuto alla carenza di attività commerciali e attrazioni. Così abbiamo pensato -attraverso noleggio casette legno– di valorizzare la panoramica di località Cocca, e dare la possibilità di avviare (seppur in maniera temporanea) una attività di vendita di hobbistica e commerciale. L’intento è di promuovere quello che abbiamo per richiamare turisti e visitatori che vorranno essere presenti alle nostre manifestazioni».

Il calendario eventi

Karaoke, teatro, musica folk e moderna, e poi eventi pensati per i bambini e serate culturali: «Il calendario – aggiunge il vice-sindaco- è ricco e coinvolge tutto il territorio comunale, le frazioni, il lungomare, le piazze del paese». Tra gli appuntamenti più significativi il 6 agosto, l’Aido di Briatico presenterà il “Concerto per Tania”, in piazza Marconi. Un evento particolarmente sentito dalla comunità che ricorda con profondo affetto Tania Conocchiella, prima donatrice di organi della Provincia di Vibo, strappata alla vita in giovane età dopo un tragico incidente. Il suo gesto di amore ha dato origine ad una spirale di sensibilizzazione e un nuovo modo di parlare della “vita dopo la vita” in un contesto territoriale dove il tema era visto come un tabù.

Tra gli altri appuntamenti: il teatro con la compagnia pizzitana, la festa alla via del pescatore, la festa del tartufo, il grande raduno dei giganti, il tributo a Pino Mango grazie alle interpretazioni di Filippo Nicolino, la serata dedicata all’astronomia e all’osservazione del cielo. A settembre, a chiudere il calendario, il Premio dedicato a Luigi Maria Lombardi Satriani, antropologo e politico italiano, originario della frazione San Costantino. Nel frattempo questa sera, dalle ore 19.00, prevista la presentazione del libro “La pietà popolare” di Giuseppina Prostamo, al Centro polifunzionale: «Sarà un’estate ricca di soddisfazioni. Il nostro impegno continua – chiosa il vice sindaco Centro – per consentire a Briatico di riacquistare quel ruolo di primo piano che merita».